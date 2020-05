Sinais de cansaço

Restaurantes, cafés e pastelarias enfrentam um problema insolúvel. A falta de clientes, resultante de quatro fatores. Redução da capacidade a 50%, quebra de rendimento das famílias, desconfiança dos desconfinados e ausência de turistas. O salva conduto não deu liberdade ao setor. Vai sobrevivendo quem tem esplanada, mas pouco mais do que isso.A situação nas pequenas lojas não é muito diferente e há negócios ainda sem autorização para sair de casa.O Governo dá sinais de que irá estender o layoff até ao final do ano, não necessariamente nos moldes definidos para o layoff simplificado em vigor, e de continuar a apoiar as empresas e o pequeno comércio. Não me parece suficiente e muito menos solução. Os trabalhadores querem trabalhar, os empresários desenvolver os seus projetos, levar as empresas para a frente. Este marasmo não interessa a ninguém. Faz mal ao corpo, à mente e deixa a carteira vazia a meio do mês.Não estranha que se comece a ficar cansado deste ‘novo normal’. Cansado de regras, normas, restrições, impedimentos. A medo está a roubar-nos mais do que anos de vida. Está a roubar-nos a própria vida.