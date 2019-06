Só faltavam as cuecas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Párocos suspeitos de pedofilia e abusos sexuais, sacerdotes com filhos de mulheres diferentes, só faltava mesmo um padre em cuecas. É este o cartão de visita da Igreja dos tempos que correm, liderada por um homem que não sabe o que há de fazer com ela. Ficou-se pelas promessas e boas intenções.Claro que poderíamos juntar ao postal as guerras de poder no Vaticano ou os ficheiros secretos que povoam as catacumbas da Santa Sé... < br />