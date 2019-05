Surpresas da vida

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É difícil não simpatizar com Iker e Sara Carbonero. Um casal discreto, humilde, de sorriso genuíno. Almas gémeas, um pouco a exemplo de David Beckham e Vitoria, outra paixão cativante.Não surpreende, pois, a forma comovida como o Mundo recebeu a notícia do colapso cardíaco do guarda-redes do FC Porto e respirou de alívio ao vê-lo sair do S. João pronto para uma segunda vida.< br />