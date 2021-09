A pandemia confrontou-nos com o maior dos medos, de uma forma tão inesperada quanto dramática: o medo da morte.O fim de tudo para uns, um novo início para outros, o destino de todos. O facto de uma larga maioria dos cidadãos continuar de máscara na rua, finda a sua obrigatoriedade, é sinal que o medo do desconhecido permanece vivo, ainda que pareça evidente que é mais saudável respirar ar puro do que inspirar parte daquilo que expiramos.