Coitado do País, coutada da EDP

Em Portugal, à EDP tudo é permitido. A EDP construiu a barragem do Tua, colocando em perigo a classificação do Douro como património mundial e contrariando pareceres da Unesco. Acaba agora de vender a concessão de seis barragens no Douro à empresa francesa Engie, sem pagar os impostos devidos, com a cumplicidade do Estado. A EDP, dominada pelo governo da China, põe e dispõe em Portugal.

Como se pode explicar este poder absoluto,...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 29.03.2021 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento