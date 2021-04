Enfrentar, com coragem, os poderosos grupos económicos que dominam a vida política, influenciam a produção de Leis, pressionam Tribunais. Com este poder, celebram contratos com o Estado que lhes concedem lucros milionários, como as PPP ou as rendas garantidas na energia.Proibir conflitos de interesses de políticos que decidem em nome do povo e são, ao mesmo tempo, assalariados de grupos que beneficiam dessas decisões, como no Parlamento ...