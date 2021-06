O poder local democrático está doente. Hoje, temos muitos autarcas esquecidos da sua condição de mandatários do poder popular e transformados em mandantes, ao serviço de interesses privados.A missão primordial de uma autarquia deve ser a gestão e manutenção adequada do espaço público, de ruas e passeios, do saneamento e condutas de águas pluviais, bem como dos espaços verdes, parques infantis ...