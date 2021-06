A queda do Banco Espírito Santo, em 2014, teve como um dos principais motivos a concessão de empréstimos de favor a dirigentes do MPLA, em Luanda. Este desfalque ‘apenas’ provocou cerca de três mil milhões de prejuízos, que acabaram por ser pagos pelos impostos dos portugueses. Terá chegado agora o momento de cobrar esse dinheiro de volta.

No seguimento do escândalo "Luanda leaks", e a pedido do Estado angolano, os Tribunais ...