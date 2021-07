Carros parados, seguros a lucrar

Não se entende! Durante os confinamentos mais severos, todos os que ficaram sitiados em suas casas – sem emprego, sem actividade ou em teletrabalho – tiveram os seus automóveis imobilizados. Mas a maioria continuou a pagar o mesmo prémio de seguro, como se os carros estivessem a circular.Não se entende, nem se admite. Até porque Governo e seguradoras prometeram que o valor dos prémios iria ser reduzido. Logo a 12 de Maio de 2020, por pressão da opinião pública, o Governo publicou legislação (DL 20-F/2020) que previa (e bem) "a redução temporária do montante do prémio em função da redução temporária do risco". Simultaneamente, a maior seguradora, a Fidelidade, dava o exemplo e garantia "reduções do valor do seguro automóvel em mais de 20 milhões de euros". O presidente da Associação de Correctores preconizava que "as seguradoras vão devolver o dinheiro (…), atendendo a que não se sentem confortáveis para receber um valor quando o risco foi inexistente". E a entidade reguladora do sector, a ASF (Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões), publicou a norma que obrigou as Seguradoras a publicitar os prometidos descontos.Apesar de toda esta aparente vontade de baixar os prémios nos contratos de seguro automóvel, as reduções conferidas oscilam entre o escasso e o nulo. Não há ainda dados sobre os efeitos do último confinamento (Janeiro a Abril de 2021), mas os números de 2020 estão consolidados e são frustrantes. Dos cerca de 7,4 milhões de contratos de seguro automóvel, apenas cerca de um milhão teve o seguro alterado, 14% do total. E as reduções de cada contrato foram irrisórias.