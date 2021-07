O lastimável estado da Nação

No próximo dia 21, o Parlamento irá debater o estado da Nação. Poderia ser um momento decisivo, mas será mais uma oportunidade perdida, o essencial passará ao lado.



Os parlamentares irão ignorar aquela que é a questão central do regime, a corrupção que mina o país. Esquecerão as suas consequências que amargamente sentimos. Ao longo dos últimos trinta anos, os escândalos sucederam-se, desde os desvios de verbas do Fundo Social Europeu, aquando da entrada na União Europeia, até aos mais recentes casos "cartão vermelho" ou "Marquês", passando pela corrupção nas parcerias público-privadas de Sócrates, ou pelas privatizações ao desbarato da REN ou da EDP, realizadas por Passos Coelho.



Sem esquecer a corrupção na banca, que nos custou já dezenas de milhares de milhões. A promiscuidade entre política e negócios generalizou-se, os grandes grupos económicos capturaram a política.