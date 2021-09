Em dia de eleições locais, a reflexão que proponho é sobre aquelas que são, no curto prazo, as maiores ameaças globais.Em primeiro lugar, a pretensão do presidente da China, Xi Jinping, que planeia uma invasão global, através de um minucioso plano, o "Belt and Road".A China constrói autoestradas no Paquistão, adquire portos marítimos na Europa, constrói o canal da Nicarágua (maior do que o canal do Panamá), aumentando a sua influência, de oriente a ocidente.