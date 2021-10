Alegando um diagnóstico de Alzheimer, Ricardo Salgado, acusado de três crimes no âmbito do Processo Marquês, pediu a suspensão do seu processo. É legítimo presumir que a doença seja forjada. Salgado, que já foi até condenado "por ter prestado informação falsa de forma dolosa ao supervisor da banca", é um reiterado mentiroso.