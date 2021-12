No início deste século, Portugal aproximou o interior do litoral, encurtou distâncias entre as suas cidades, quando passou a dispor de uma rede de autoestradas. Mas o que deveria trazer apenas desenvolvimento ao País, trouxe também ruína às finanças públicas e isto devido à opção do Estado na contratação da sua construção: através de parceiras público-privadas rodoviárias (PPPr).