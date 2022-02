Passamos por eles todos os dias. Dormem no chão, em caixas de cartão; vagueiam todo o dia em busca de umas moedas para alimentar o corpo ou o vício. A maioria dos que com eles se cruza já os aceitou como normais na paisagem urbana. São os sem-abrigo, reféns de uma vida desestruturada. E, pior do que não terem abrigo, é não terem qualquer perspectiva de futuro.