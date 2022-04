Quando a democracia adoece, quem mais se aproveita das suas patologias são os políticos populistas. Por isso Marine Le Pen conquistou 40% do eleitorado francês e – quem sabe? – poderá ganhar as próximas presidenciais.



O populismo desenvolve-se sempre que partidos de base doutrinária – socialistas, social-democratas ou democratas-cristãos – degradam as suas práticas.









