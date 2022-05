Há nuvens negras no horizonte da economia nacional. A inflação é galopante, ultrapassa já os 7% e também se prenunciam os efeitos negativos da guerra. Em todo o Ocidente iremos sentir dificuldades. Mas em Portugal, será pior. Porque a economia é débil e os governantes apenas se preocupam em garantir os privilégios dos grandes grupos económicos, em detrimento do bem-estar do povo.









