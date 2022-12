As bátegas de água que se abateram sobre a Área Metropolitana de Lisboa (AML) na última semana são fenómenos naturais, não há dúvida. Mas as cheias e os prejuízos (materiais e humanos), esses, têm uma outra origem: a ganância dos patos-bravos do imobiliário que, com a cumplicidade dos autarcas, construíram de forma desenfreada nas últimas décadas.









Ver comentários