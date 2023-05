O ministro Galamba, no fim duma noite de pancadaria no seu gabinete, decidiu instruir o Serviço de Informações de Segurança (SIS) para recuperar um computador na posse do seu adjunto despedido. Galamba actuou ilicitamente, uma vez que o SIS existe para recolha de informações, para "salvaguarda e defesa dos interesses nacionais", e não para actuar ao serviço de políticos.









Ver comentários