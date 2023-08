José Sócrates (JS) foi primeiro-ministro há quase vinte anos, governou apenas seis. Mas as suas políticas delapidaram as Finanças públicas por uma geração. É JS o verdadeiro pai da nossa colossal dívida pública, que até hoje pagamos. JS nacionalizou um banco falido, o BPN - assumindo prejuízos de sete mil milhões -, deixando intacto o património dos donos do banco.









