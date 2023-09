O pagamento de impostos é um dever cívico, mas a atual prática fiscal é um logro. O sistema fiscal visa “uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza” (diz a Constituição). Mas a tributação, na forma como é aplicada, apenas provoca maiores injustiças. Há iniquidades no IRS: quem tem rendimentos por via do seu trabalho pode ser tributado a mais de 35%, mas quem, sendo muito rico, viva de rendimento de capitais, beneficia duma taxa liberatória e paga 28% de IRS.









