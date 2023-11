António Costa não soube escolher amigos e colaboradores. O seu maior amigo está a mãos com a Justiça, fortemente indiciado por tráfico de influências, por mercadejar a amizade que tinha com Costa. Mas Costa não é o único que erra na escolha das companhias. O melhor amigo do Presidente Marcelo, Ricardo Salgado, está condenado a oito anos de prisão e ainda é acusado por corrupção e associação criminosa!









