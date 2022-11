Sucedem-se as tentativas de condicionamento da Justiça, na sequência da decisão do Ministério Público (MP) de constituir arguida Luísa Salgueiro no caso de corrupção autárquica “Operação Teia”. Esta avassaladora pressão sobre os magistrados é intolerável em democracia.



A autarca de Matosinhos, descontente com a decisão do Procurador, veio a público defender-se, o que é legítimo.









Ver comentários