Os deputados estão obrigados a entregar a sua “declaração de rendimentos, património e interesses” no “prazo de 60 dias, contados a partir da data de início do exercício de funções”. A publicitação destes interesses e negócios dos parlamentares deve ser feita no site do Parlamento. Mas, ao fim de mais de 80 dias, quase um mês depois do prazo máximo para divulgação, a informação no site da Assembleia é nenhuma, zero.









