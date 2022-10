A 5 de outubro de 1910, data que celebraremos dentro de dias, nascia a República. O regime monárquico caía de podre, às mãos de uma corrupção insuportável. Nessa data, em Lisboa, milhares empunhavam cartazes a pedir a cabeça do "Ladrão do Crédito Predial". O dito "ladrão" era Luciano de Castro, governador do Crédito e ex-chefe do governo.









