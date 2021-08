Há muitos anos que se prevê uma subida considerável do nível das águas do mar, o que fará desaparecer muitas das praias de Portugal na próxima geração. Mas, mesmo assim, os poderes públicos consentiram na construção desenfreada no litoral.Permitir que prédios invadissem praias e dunas, ao mesmo tempo que as águas avançam sobre o litoral, terá consequências trágicas.