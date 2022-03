E m Leça (Matosinhos), no local da refinaria, na primeira linha do mar, irá nascer uma estranha operação de especulação imobiliária, um gigantesco empreendimento, a “Cidade da Inovação”. Este projecto, que beneficia de fundos públicos, renderá milhares de milhões à Galp e à família Amorim.Quando o Grupo Amorim assumiu a liderança total da Galp, em 2006, os terrenos da refinaria de Leça estavam classificados como zona de equipamentos, com solo industrial altamente contaminado.