Os portugueses pagam muitos impostos, demasiados. E o pior é que uma parte deles serve para alimentar a corrupção e uma porção significativa do restante é gerida por incompetentes.



A cada ano, milhares de milhões do Orçamento de Estado esvaem-se em esquemas de corrupção: 11 mil milhões para a corrupção de Salgado no BES, rendas milionárias para as ruinosas PPP rodoviárias e outros esquemas de desvio de recursos públicos para os “amigos”.









