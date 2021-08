João Rendeiro e Ricardo Salgado, Joe Berardo, António Montenegro, Luís Filipe Vieira ou Orlando Figueira são, entre outros, símbolos vivos da humilhação da Justiça portuguesa. Apesar dos muitos crimes que cometeram, não são presos, nem devolvem os milhões em activos que retiraram à comunidade.O banqueiro João Rendeiro foi condenado, há vários anos, a cerca de seis anos de prisão efectiva. Não foi nunca preso. Foi, há poucos meses, novamente condenado, agora a dez anos de prisão efectiva. O processo judicial que originou estas condenações (o Banco Privado Português) é de 2010. Em 2021, Rendeiro continua à solta. Nalguns casos, a impunidade toma formas de loucura, como é o do procurador Orlando Figueira, condenado em 2018 a seis anos e oito meses de prisão por corrupção. Pois este cidadão não só não foi preso como vai, a partir de Setembro, exercer as suas funções como procurador em Tribunal de Lisboa. Noutras situações, a imoralidade é ilimitada: António Montenegro, ex-embaixador português em Dacar, condenado a quatro anos e meio de cadeia, por auxílio à imigração ilegal de “jovens senegalesas com quem mantinha relações sexuais”. A Justiça nunca prendeu o autor de comportamento tão desprezível.