O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é um imposto injusto. Penaliza a maioria dos cidadãos, enquanto desobriga os grandes grupos económicos e as corporações próximas do poder. A ideia de que é uma taxa justa é, pois, uma falácia.



A taxa de IMI é cobrada anualmente aos proprietários de imóveis, cujo valor de colecta é canalizado para as câmaras que, com esta receita, deveriam cuidar das infraestruturas do município.









