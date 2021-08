"Com tantos incêndios, as florestas nacionais transformaram-se em emissores de carbono", por Paulo de Morais

O ministro Matos Fernandes é pródigo em proclamações na defesa do ambiente. Mas o seu discurso é tão só um disfarce; as suas acções revelam-nos como real objectivo o de servir interesses económicos de alguns empresários que se movimentam bem na esfera governativa.O governo aposta nas energias renováveis, com o propósito de substituir a energia poluente, com origem em combustíveis fósseis. Muito bem! Mas, quando apoia programas de produção de energia a partir do hidrogénio, apenas se quer garantir, a empresários próximos do poder, rendas milionárias; estas revestem a forma de “um apoio que cubra a diferença entre o preço de produção do hidrogénio verde e o preço do gás natural no mercado ibérico” durante dez anos. O risco do negócio para os privados é zero. A factura irá, mais uma vez, para os cidadãos, sob a forma de deficit tarifário.