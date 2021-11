Na campanha para as legislativas de 30 Janeiro, a estratégia de António Costa é clara. Por um lado, irá fazer do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda os bodes expiatórios da crise política.Por outro, para atacar a direita, irá agitar o fantasma dum eventual entendimento do PSD com o Chega.A argumentação de Costa, demagógica, encontrará terreno fértil num eleitorado pouco esclarecido.