O neo Rotativismo português

Daqui a um ano, os protagonistas do panorama político nacional serão outros. Provavelmente, os dois maiores partidos, PS e PSD, terão mudado as suas lideranças.É já quase certo que António Costa vai rumar a Bruxelas, para ocupar o irrecusável cargo de Presidente do Conselho Europeu. O mandato do detentor da função, Charles Michel, termina em maio de 2022 e os líderes europeus não o irão reconduzir, sobretudo depois do episódio conhecido como “cadeiragate”. Quando o presidente turco recebeu os dirigentes europeus e não providenciou uma cadeira para a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, Michel não se insurgiu, como lhe competia. Imperdoável!