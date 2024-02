Em teoria, eleições legislativas deveriam servir para elegermos os nossos representantes no Parlamento. Mas, na prática, os eleitores apenas escolherão o primeiro-ministro e quem o acompanhará no exercício do poder absoluto. PS e PSD disputam a chefia do governo, enquanto Chega, IL, BE e PC se digladiam para apanhar, à esquerda ou à direita, a boleia do poder.









Ver comentários