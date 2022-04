O Orçamento do Estado (OE22), que o governo apresentou há dias, será aprovado sem surpresa, num Parlamento em que PS dispõe de maioria alargada. O Orçamento, à semelhança dos anteriores, será o mecanismo através do qual os governantes garantem regalias milionárias aos grupos económicos do regime. E nem a circunstância de dispor de todo o poder político deu a Costa a coragem para enfrentar as clientelas perversas, que sorvem os nossos recursos públicos.









