Fixem o nome. Parvalorem é o maior devedor ao Estado português. A sua dívida é de cinco mil milhões, mais do dobro do que deve a Infraestruturas de Portugal (que constrói e mantém toda a rede viária e ferroviária nacional), cerca do triplo do débito da CP. Na Parvalorem acumularam-se, ao longo de anos, através de mecanismos obscuros, os activos tóxicos (na prática incobráveis) resultantes da corrupção no BPN, no Banif ou até na Caixa.









