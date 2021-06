Arlindo de Carvalho foi condenado pela Relação de Lisboa a seis anos de prisão efectiva. A decisão - que diz respeito a crimes no âmbito do processo BPN - confirma a sentença do Tribunal de primeira instância e é definitiva. Mas todos suspeitamos que este ex-ministro da saúde de Cavaco Silva jamais cumprirá a pena sentenciada. Porque os ricos e influentes conseguem, por regra, fugir à Justiça.