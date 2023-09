A situação da habitação é absurda: há muitas famílias sem casa, mas há quase um milhão de casas vazias. Urge, pois, ocupar as casas vagas.



Em primeiro lugar, o governo deve entregar às famílias as muitas casas que o IHRU (Instituto da Habitação) tem vazias. Deve ainda ceder os milhares de prédios devolutos do Estado às câmaras, para que estas as reabilitem e integrem no seu parque habitacional.









