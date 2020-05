Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ficámos todos indignados com o crime hediondo, cometido por um homem, contra a sua própria filha.Por norma é assim, depois de ser cometido um crime o que nos apetece é lapidar o suposto criminoso. Nem sequer nos preocupamos com tudo aquilo que falhou até ao momento do crime e que poderia até ter sido evitado.