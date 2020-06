Exploração de trabalhadores

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O governo desenhou novas medidas para controlar a disseminação da Covid-19. No entanto, estas medidas assentam essencialmente no trabalho da polícia. Já sabemos, com a falta de efetivos, que as folgas e porventura até períodos de férias podem estar em causa.E para que não restem dúvidas, os polícias, trabalhem 150 ou 300 horas por mês, não têm qualquer compensação monetária por ...