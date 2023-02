Os dados do último relatório da UNICEF – ‘Uma Lição Diária para acabar com a violência nas escolas’ - sugerem-nos um panorama inquietante: “Metade dos alunos em todo o mundo, com idades entre os 13 e os 15 anos – cerca de 150 milhões de jovens –, relatam ter passado por violência entre pares na escola ou nas imediações desta”.









