Tive o privilégio de conhecer o Professor José Pinto da Costa no final dos anos 80, do século passado. Fui, com muito orgulho, seu estudante! Não estou seguro de ter sido um bom estudante, mas tenho a absoluta certeza de ter tido o melhor dos Mestres.O Professor José Pinto da Costa era humilde e dotado de um ímpar sentido de humor, tinha no otimismo uma filosofia de vida, de uma vida que dedicou à Medicina Legal e às Ciências Forenses.