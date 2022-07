Portugal é o país europeu com maior área florestal e o último relatório do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia coloca-o como o segundo país mais afetado pelos fogos no ano de 2020. As causas para esta agressão ao meio ambiente são múltiplas (de alterações climáticas até ao evidente descuido na gestão do território, passando pela "mão criminosa") e as suas consequências já suficientemente graves, serão, seguramente, muito mais graves num futuro próximo se nada fizermos para as evitar.









Ver comentários