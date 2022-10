Em Outubro de 1972 iniciei o meu percurso escolar, numa sala típica do Portugal de então, equipada com aquelas carteiras de madeira, com os mapas do Continente e das províncias ultramarinas, com o crucifixo acima do quadro preto a mediar as fotos dos, então, Presidente da República e Presidente do Conselho de Ministros, e com as demais "tecnologias pedagógicas", ainda em voga na altura, em especial a régua de madeira, a palmatória (menina dos 5 olhos), a Cana-da-Índia, as orelhas de burro, ou, mais "artesanalmente", alguns bofetões e puxões de orelhas perpetrados pela professora.









