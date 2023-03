Em certa ocasião, já algo distante no tempo, escutei, da boca de Frei Bento Domingues, uma frase que jamais esquecerei: "Na verdade, todos somos adotados! Sejamos filhos biológicos ou não!". A amplitude de significação conferida por uma certeza – "Todos somos adotados!" que resolve uma ambiguidade – "sejamos filhos biológicos ou não", permitiu-me iniciar uma viagem especial pela parentalidade e (re)significar as minhas conceções do mais robusto amor que o humano pode experienciar: o amor entre pais e filhos!









