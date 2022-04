No campeonato, Paulinho caiu e o VAR viu. Na Champions, Darwin tombou e o VAR ignorou. Qualquer que seja a opinião que cada um de nós tem sobre estes dois lances, a única certeza é que ninguém tem a certeza sobre o que quer que seja. No caso do jogo do Sporting, foi precisa uma lupa para ver o momento da possível falta.









