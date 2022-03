Aconteça o que acontecer até maio, esta será sempre, mais do que outra coisa qualquer, a época na qual o FC Porto vendeu Luis Díaz... em janeiro.Sérgio Conceição até pode ser campeão com 15 pontos de vantagem e conquistar a Taça. Mesmo assim, ficará sempre no ar a dúvida sobre o que poderia este FC Porto ter feito na Liga Europa com Luis Díaz.