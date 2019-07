Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Procurando-se chegar a todos onde quer que este jornal se encontre, e por estar no tempo, saboreiam-se férias! É este o momento em que se descansa, confraterniza-se com amigos, aproveita-se para pôr conversas em dia e, pasme-se, ainda há quem trabalhe!Pois é. Os tribunais parece que, neste período, encerram as portas. Só que isso é um equívoco, porque aquele serviço que a lei entende ser urgente continua a desenrolar-se,... < br />