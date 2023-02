É sabido como as eleições brasileiras foram intensamente disputadas. Aconteceu uma fortíssima demarcação entre dois campos políticos cujos representantes máximos se digladiaram até aos limites da confrontação verbal. Qualquer um dos dois candidatos que foi à segunda volta era e é muito polémico. Todos nós nos lembramos dos antecedentes, das acusações trocadas, da gravidade do que foi dito na cara um do outro.









