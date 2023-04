A posição da Iniciativa Liberal nas propostas sobre a matéria da identidade de género demonstra que muito está por clarificar no sistema partidário português. Vários conselheiros nacionais da IL anunciaram a sua desvinculação, exatamente por discordarem da anunciada posição de voto da IL: abstenção na proposta do Bloco de Esquerda e aprovação da proposta do PS.









