Fala-se agora, mais uma vez, numa Reforma Fiscal. É uma altura propícia para se ponderar com fundamento todas as implicações das medidas que se tomam.



E para procurar fazê-lo sem demagogia, mas de modo útil e para os interesses do País e para os interesses dos cidadãos em geral. Numa época em que se regista um aumento da esperança média de vida, num País em que se verifica um envelhecimento acentuado da população, fazer uma Reforma Fiscal e não levar em linha de conta essas realidades é, no mínimo, irresponsável.









